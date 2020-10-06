Редчайший алмаз в 102 карата был продан на аукционе за $ 15,7 млн, что эксперты назвали беспрецедентно удачной сделкой, сообщает ВВС.

Торги были организованы в режиме онлайн одним из старейших аукционных домов Сотбис и прошли в Гонконге. Лот достался анонимному телефонному покупателю. Проданный камень был частью алмаза в 271 карат, найденного в Канаде в 2018 году. Впервые за историю продажи алмазов, аукционный дом не выставлял на лот стартовой цены. Существует еще только 7 алмазов весом более 100 карат, которые были разделены. В 2017 году на аукционе Кристис за $ 33,7 млн было продано ожерелье с алмазом весом 163 карата, полученным из камня в 404 карата. В том же году за $ 50,3 млн с молотка ушел редчайший розовый алмаз весом менее 19 карат. Это был первый случай в истории аукционных торгов, когда за 1 карат давали $ 2,6 млн.

Покупка алмаза в 102 карата за $ 15,7 млн – неслыханная удача. По словам организаторов торгов, анонимный покупатель умолял аукционный дом пойти с ним на сделку.