Этот марафон проводился уже в сороковой раз. Он один из самых популярных в мире и привлек около сорока пяти тысяч участников. Но пандемия коронавируса с ее ограничительными мерами внесла в правила свои коррективы.

Первоначально соревнования были назначены на 26 апреля, однако по понятным причинам их перенесли на осень. Однако ситуация с распространением инфекции не улучшилась. Поэтому, чтобы избежать столпотворения, каждый участник пробежал свои 42,5 км в одиночку, многие – в странах, где живут. А стран таких оказалось сто тринадцать. Организаторы не ограничили участников конкретным местом проведения, главным условием было – уложиться по времени и закончить забег до полуночи дня соревнования.

Однако, поскольку марафон носит название Лондонского, лучшие бегуны соревновались в центре британской столицы. Но не по традиционному маршруту – от юго-востока города до Букингемского дворца, – а по нескольким улицам, пишет «Independent».