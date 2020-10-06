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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Во сне можно худеть и избавляться от вредных привычек

06 октября
21:16 2020
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Специалисты из Университетской клиники Инзельшпиталь в Берне провели эксперимент на мышах и установили, что во время быстрой фазы сна отдельные части мозга не отключаются, а сохраняют активность. Это в первую очередь относится к гипоталамусу, отвечающему за аппетит.

Исследователи попробовали с помощью приборов отключать активность гипоталамуса у животных. В результате после пробуждения аппетит у мышей оказался гораздо ниже, чем обычно. Одновременно выяснилось, что тот же гипоталамус участвует и в формировании различных зависимостей, к примеру, пристрастий к алкоголю, курению и других. Соответственно, и с этими привычками можно бороться, влияя на гипоталамус.

По мнению ученых, результаты эксперимента могут оказаться полезными в создании новых методов лечения нарушений пищевого поведения и для избавления от определенных вредных привычек, передает телеканал «Доктор».      

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