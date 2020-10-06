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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Кофе – не враг, а друг, но не все сорта одинаково полезны

06 октября
21:01 2020
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Итальянский нутрициолог Клаудиа Брассеско объяснила, в каких случаях кофе полезно воздействует на организм. И дело не в количестве выпитого, хотя специалист и призывает соблюдать умеренность. Доктор советует отдавать предпочтение кофе в зернах, прежде всего сорта «арабика», поскольку, когда мы покупаем молотый кофе, нельзя до конца быть уверенными, что там не содержатся неизвестные посторонние примеси.

По словам врача, единую для всех норму потребления кофе установить нельзя, она всегда индивидуальна и зависит от того, как тот или иной человек переносит кофеин, в каком эмоциональном состоянии находится, как он спит. Тем не менее оптимальное ежедневное количество кофеина колеблется от ста до четырехсот миллиграммов. При этом надо учесть, что кофеин есть и в чае, и в шоколаде, и в какао. И вообще, вреден не сам кофе, а то, чем мы его дополняем – сахар, сливки, выпечка, пишет РИА «Новости».        

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