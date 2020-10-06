Вторник, 6 октября 2020, 21:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хитрый американец решил получить кредиты для вымышленных компаний

06 октября
21:01 2020
Версия для печати

Предприимчивый житель штата Северная Каролина решил погреть руки на финансовой поддержке, которую власти страны готовы оказать бизнесу в период пандемии. Он подал заявки на льготные кредиты в общей сложности на шесть с лишним миллионов долларов. Однако, как выяснили правоохранительные органы, ни одной компании, упомянутой в заявках, на самом деле не существовало, а все их названия соискатель почерпнул из сериала «Игра престолов».

Самое интересно, что две из его четырнадцати заявок были одобрены, и он получил более полутора миллионов. То ли банковские работники сериала не видели, то ли так заработались, что даже не задумались над названиями фирм.

Закончилось все печально. Лже-заемщику предъявили целый букет обвинений: мошенничество с использованием электронных технологий, незаконные денежные операции и банковское мошенничество, сообщает телеканал «360».  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,800,00%
EUR19,79–0,07%
GBP21,76–0,29%
UAH0,59+0,10%
RON4,06–0,04%
RUB0,22+0,15%

Курсы валют в MDL на 06.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд