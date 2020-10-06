Предприимчивый житель штата Северная Каролина решил погреть руки на финансовой поддержке, которую власти страны готовы оказать бизнесу в период пандемии. Он подал заявки на льготные кредиты в общей сложности на шесть с лишним миллионов долларов. Однако, как выяснили правоохранительные органы, ни одной компании, упомянутой в заявках, на самом деле не существовало, а все их названия соискатель почерпнул из сериала «Игра престолов».

Самое интересно, что две из его четырнадцати заявок были одобрены, и он получил более полутора миллионов. То ли банковские работники сериала не видели, то ли так заработались, что даже не задумались над названиями фирм.

Закончилось все печально. Лже-заемщику предъявили целый букет обвинений: мошенничество с использованием электронных технологий, незаконные денежные операции и банковское мошенничество, сообщает телеканал «360».