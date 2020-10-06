Аппарат искусственной вентиляции легких(ИВЛ) – незаменимое средство в случае лечения больных с самой тяжелой формой коронавируса. И в условиях не спадающей волны распространения инфекции системы здравоохранения разных стран постоянно находятся под угрозой нехватки такого оборудования.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона нашли способ использования одного аппарата для двух пациентов одновременно. Как правило, для каждого больного устройство настраивается индивидуально, поскольку объем необходимого воздуха для разных людей различен. Однако ученые разработали оригинальную систему клапанов, с помощью которой на одном аппарате можно установить необходимый объем воздуха двум пациентам сразу, причем независимо друг от друга.

Правда, такая перенастройка аппаратов очень сложна, поэтому авторы разработки рекомендуют использовать подобную практику только в экстремальных ситуациях, например, стихийных бедствий или терактов, сообщает «Medical Xpress».