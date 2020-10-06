Ученые из Медицинской школы Уэйк-Форест в Северной Каролине выяснили, что помогает женщинам легче переносить коронавирусную инфекцию. Это более высокий, чем у мужчин, уровень гормона эстрогена. Он снижает уровень фермента, приносящего вирус в различные органы. Именно поэтому риск переболеть в более тяжелой форме у мужчин гораздо выше, а летальных исходов среди представителей сильного пола вдвое больше.

По мнению специалистов, в лечении представителей разных полов нужно использовать разные методы лечения и даже вводить им различные типы вакцин, с учетом гормональных различий, передает «МИР 24».