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Газета "Кишиневские новости"

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Чем коронавирус отличается от гриппа и простуды

Чем коронавирус отличается от гриппа и простуды
06 октября
14:06 2020
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У целого букета вирусных респираторных заболеваний, включая коронавирус, а также у сезонной аллергии одни и те же симптомы. Как же отличить одно от другого?

Ученые из Университета Южной Каролины в США провели на эту тему исследование. Были изучены истории болезни тысяч пациентов с вирусными респираторными заболеваниями, а также с простудой и сезонной аллергией, были сделаны следующие выводы:

– при коронавирусе прежде всего поднимается температура;

– при гриппе первым появляется кашель;

– простуда изначально сигнализирует о себе болью в горле;

Бывают, конечно, исключения, поскольку организмы у всех людей разные. Но как правило, очередность проявления симптомов именно такова. По мнению ученых, результаты исследования могут служить ориентиром для врачей, позволяющим точнее и быстрее поставить верный диагноз и определить тактику лечения, сообщает «Голос Америки».

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