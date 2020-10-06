У целого букета вирусных респираторных заболеваний, включая коронавирус, а также у сезонной аллергии одни и те же симптомы. Как же отличить одно от другого?

Ученые из Университета Южной Каролины в США провели на эту тему исследование. Были изучены истории болезни тысяч пациентов с вирусными респираторными заболеваниями, а также с простудой и сезонной аллергией, были сделаны следующие выводы:

– при коронавирусе прежде всего поднимается температура;

– при гриппе первым появляется кашель;

– простуда изначально сигнализирует о себе болью в горле;

Бывают, конечно, исключения, поскольку организмы у всех людей разные. Но как правило, очередность проявления симптомов именно такова. По мнению ученых, результаты исследования могут служить ориентиром для врачей, позволяющим точнее и быстрее поставить верный диагноз и определить тактику лечения, сообщает «Голос Америки».