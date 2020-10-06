С началом пандемии коронавируса в научных центрах всего мира занялись поиском эффективных лекарств против новой болезни. Включились в работу и химики из Северо-Кавказского федерального университета. Однако химические соединения, которые удалось синтезировать, не дали нужного противовирусного эффекта. Но неожиданно у них обнаружились другие свойства.

Полученные биологически активные вещества проявили значительную противораковую активность. Оказалось, что они способны не убивать раковые клетки, а превращать их в здоровые. Таким образом, организму пациента не наносится вред, как, допустим, при химиотерапии.

Открытием ставропольских ученых уже заинтересовались коллеги из США, из Техасского университета. Они пришли к выводу, что новые биологически активные вещества дают хорошие результаты при лечении нейробластомы – вида рака, от которого особенно часто страдают дети, передает «МИР 24».

Пока вновь открытые вещества испытываются в лабораторных условиях, но ученые надеются, что удастся продолжить исследования в более широком масштабе.