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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Вместо лекарства от коронавируса получили препарат от рака

Вместо лекарства от коронавируса получили препарат от рака
06 октября
14:06 2020
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С началом пандемии коронавируса в научных центрах всего мира занялись поиском эффективных лекарств против новой болезни. Включились в работу и химики из Северо-Кавказского федерального университета. Однако химические соединения, которые удалось синтезировать, не дали нужного противовирусного эффекта. Но неожиданно у них обнаружились другие свойства.

Полученные биологически активные вещества проявили значительную противораковую активность. Оказалось, что они способны не убивать раковые клетки, а превращать их в здоровые. Таким образом, организму пациента не наносится вред, как, допустим, при химиотерапии.     

Открытием ставропольских ученых уже заинтересовались коллеги из США, из Техасского университета. Они пришли к выводу, что новые биологически активные вещества дают хорошие результаты при лечении нейробластомы – вида рака, от которого особенно часто страдают дети, передает «МИР 24».

Пока вновь открытые вещества испытываются в лабораторных условиях, но ученые надеются, что удастся продолжить исследования в более широком масштабе.

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