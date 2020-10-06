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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова не находится в полной изоляции, как утверждают оппоненты ПСРМ

06 октября
13:01 2020
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Так прокомментировал журналист Валериу Реницэ информацию о рабочем визите мэра Кишинева Иона Чебана в Женеву на форум ООН, на который собрались главы крупных городов и столиц Европы, Северной Америки, Центральной Азии и Кавказа.

«Информация противоречит пропагандистской по сути идее, что Молдова в полной изоляции. Если не все социалисты, то самые смекалистые продолжают рубить окно в Европу. Случайно или нет, но в платформе Игоря Додона есть целый раздел «Развитие городской среды», который предусматривает привлечение иностранных специалистов для создания планов благоустройства молдавских городов, создание в них комфортной городской среды.

Меня трудно причислить к болельщикам красного флага, но призываю сторонников Усатого и Майи Санду, которые обещали победить уже в первом туре, присмотреться к некоторым пунктам избирательных программ Додона 2016 и 2020 гг. Не такие они уж пустые, как представляют их ярые критики. Следует также обратить внимание на то, что, к примеру, зарплаты врачам уже увеличили, выплаты ко дню пожилого человека 1 октября произвели», – отметил ведущий популярного в Молдове видеоблога «Гадкий утенок».

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