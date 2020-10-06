Эта мера содержится в документе под названием «Меры налоговой и таможенной политики на 2021 год», который предложен для публичных обсуждений.

В сентябре 2020 года правительство одобрило ряд мер по поддержке сельхозсектора, пострадавшего в результате засухи. Среди них и установление более благоприятных условий для участия в программе субсидирования процентных ставок и программе по возмещению НДС.

Документ предусматривает субсидирование процентных ставок вне зависимости от периода получения кредита, а также введение моратория на налоговые проверки до 31 декабря 2021 года.

Засуха нынешнего года уничтожила урожай зерновых и садовых культур. Правительство дополнительно выделило 300 млн леев в качестве поддержки аграриев.