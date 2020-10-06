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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы продлит программу возмещения НДС для аграриев

06 октября
13:01 2020
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Эта мера содержится в документе под названием «Меры налоговой и таможенной политики на 2021 год», который предложен для публичных обсуждений.

В сентябре 2020 года правительство одобрило ряд мер по поддержке сельхозсектора, пострадавшего в результате засухи. Среди них и установление более благоприятных условий для участия в программе субсидирования процентных ставок и программе по возмещению НДС.

Документ предусматривает субсидирование процентных ставок вне зависимости от периода получения кредита, а также введение моратория на налоговые проверки до 31 декабря 2021 года.

Засуха нынешнего года уничтожила урожай зерновых и садовых культур. Правительство дополнительно выделило 300 млн леев в качестве поддержки аграриев.

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