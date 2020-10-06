Игорь Додон во втором туре президентских выборов одержит победу над Майей Санду. Таковы данные сентябрьского Избирательного барометра -2020, реализованного компанией «IData».

Так, согласно результатам соцопроса, во втором туре президентских выборов Игорь Додон заручится поддержкой 54,2% избирателей, а Майя Санду наберет 45,8%.

В опросе, проводившемся с 21 сентября по 3 октября 2020 г., приняли участие 1218 респондентов. Погрешность составляет 2,8%.