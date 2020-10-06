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Газета "Кишиневские новости"

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Второй тур выборов президента в Молдове: Додон – 54,2%, Санду – 45,8%

Второй тур выборов президента в Молдове: Додон – 54,2%, Санду – 45,8%
06 октября
12:46 2020
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Игорь Додон во втором туре президентских выборов одержит победу над Майей Санду. Таковы данные сентябрьского Избирательного барометра -2020, реализованного компанией «IData».

Так, согласно результатам соцопроса, во втором туре президентских выборов Игорь Додон заручится поддержкой 54,2% избирателей, а Майя Санду наберет 45,8%.

В опросе, проводившемся с 21 сентября по 3 октября 2020 г., приняли участие 1218 респондентов. Погрешность составляет 2,8%.

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