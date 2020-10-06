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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове на досрочных парламентских выборах ПСРМ может победить

В Молдове на досрочных парламентских выборах ПСРМ может победить
06 октября
12:41 2020
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Такие данные демонстрирует сентябрьский Избирательный барометр-2020, реализованный компанией «IData». Согласно исследованию, в парламент проходят четыре политформирования, а фаворитом является Партия социалистов.

Так, по данным опроса, за ПСРМ проголосуют 35,2% определившихся респондентов, ПДС наберет 28,2%, партия «Шор» – 11,8% и «Наша партия» – 11,6%. После распределения социалисты получают 41 мандат, ПДС – 33, партия «Шор» – 14 и «Наша партия» -13 мандатов. Политформирование «Платформа DA» под руководством Андрея Нэстасе не преодолевает избирательный порог. За него готовы голосовать только 4,8% определившихся избирателей.

Также не проходят в парламент ДПМ и Партия Pro Moldova. За них готовы голосовать только 2,8% и, соответственно, 1,1%.

В опросе приняли участие 1218 респондентов, он проходил с 21 сентября по 3 октября 2020 г. Погрешность составляет 2,8%.

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