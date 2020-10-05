В череде проблем, которые постоянно возникают и которые приходится решать в Молдове, – это всесторонние взаимоотношения с Россией. Доктор экономики, экс-вице-министр экономики Михаил Пойсик в комментарии для https://enews.md говорит, что на современном этапе наметилось значительное улучшение, в первую очередь, в сфере экономического сотрудничества. Эту положительную тенденцию отмечают даже ярые противники.

«Одной из основных причин роста экспорта молдавской продукции в РФ стало решение Москвы об отмене пошлин на импорт ряда товаров из Молдовы с 1 января 2019 года. Оно продлевалось каждые полгода и действует пока до конца 2020 года, скорее всего, оно будет и далее продлено. По словам Игоря Додона, это позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год», – говорит Пойсик.

Экономист считает, что на Молдове частичный разрыв экономических отношений с Россией сказался крайне негативно.

«Хотя там по-прежнему востребована наша промышленная продукция с высокой добавленной стоимостью. Туда мы также поставляем основное количество овощей и фруктов. А в структуре экспорта в ЕС, основного нашего торгового партнера, около половины – это продукция из давальческого сырья с минимальной интеллектуальной компонентой. Это комплекты проводки к автомобилям, швейные и трикотажные изделия, обувь и кожгалантерея, а также другие изделия по «отвёрточным технологиям», – поясняет экономист.

«Из оставшейся половины примерно две трети – примитивное сырье: фуражная пшеница, подсолнечник, кукуруза, орехи, рапс. А с другой продукцией на западный рынок нам не пробиться. Мы кардинально технологически отстали. Да и Запад все активнее ужесточает технические барьеры для импорта. Они, в отличие от Молдовы, защищают свой рынок», – уточняет доктор экономики.

Пойсик уверен, что большинство правящей элиты вне зависимости от партийной принадлежности наконец-то должно осознать, что без развития производств наукоемкой продукции и с высокой добавленной стоимостью в Молдове в большей мере будут не востребованы высокообразованные кадры и наука, а страна продолжит падение в когорту государств третьего мира.

«При этом основной статьей экспорта будут оставаться наши сограждане. И развернуть этот негативный тренд на 180 градусов реально только с Россией. Ибо она находится под жесткими санкциями Запада, которые лишь нарастают. И российский бизнес заинтересован вкладывать свои инвестиции и передать технологии, а также готовить молдавские кадры в своих вузах», – делится своими оценками Пойсик.

Экономист отмечает, что у российской стороны должна быть уверенность, что Молдова -дружественное и нейтральное государство.

«Однако в годы проевропейского правления все было с точностью до наоборот. Проевропейские апологеты и их медийные ресурсы неустанно стремятся убедить нас в том, что часть населения выступает исключительно за восточный вектор развития международного сотрудничества, а вторая – за западный. И в этом главное заблуждение. Все желают прагматичных взаимовыгодных отношений со всеми, не вступая в противоборствующие блоки. И только на этой основе может и должно быть консолидировано молдавское общество. Ибо без консолидации Молдова никогда не станет успешным государством», – прогнозирует Пойсик.

На вопрос о судьбе российского кредита в 200 млн евро экс-вице-министр экономики отвечает, что, если на предстоящих президентских выборах победит Игорь Додон, то кредит Молдова наверняка получит. А вот, если выиграет Майя Санду, как наиболее вероятный претендент, учитывая её откровенный саботаж развития отношений с РФ, проявленный в период её предыдущего премьерства, то, скорее всего, считает Пойсик, этих денег Молдова не увидит.