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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 октября 1375 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 октября 1375 смертельных случаев
05 октября
18:16 2020
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В течение прошедшего дня, 5 октября, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Флорештского района, 69-летний мужчина из Глодянского района, 68-летняя женщина из муниципия Комрат, 60-летний мужчина из Теленештского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Приднестровья, 55-летняя женщина из Кишинева. На вечер 5 октября 41467 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1375 человек умерли от инфекции.

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