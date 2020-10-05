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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Гагаузским языком можно будет пользоваться в любой точке мира

05 октября
18:06 2020
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В Гагаузской автономии намерены разработать онлайн-переводчик с гагаузского на русский языки, сообщает портал Gagauzinfo.md

Местный Научно-исследовательский центр объявил конкурс на создание переводчика. «Мы планируем из Фонда по спасению гагаузского языка выделить 170 тысяч леев на приобретение для автономии онлайн-переводчика. Им смогут пользоваться все имеющие доступ к сети интернет. Мы планируем создать переводчик по подобию Google или Yandex-переводчика», – поделилась планами с корреспондентом портала Ирина Константинова, руководитель Научно-исследовательского центра.

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