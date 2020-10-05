Впервые в Евросоюзе, в Бельгии, на должность вице-премьера назначена женщина-трансгендер, сообщает The Brussels Times.

Комментируя формирование на прошлой неделе правительства страны, издание пишет: «Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Она же получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации». По специальности вице-премьер – гинеколог. По ее мнению, то, что она попала в правительство, подтолкнет представителей ЛГБТ-сообщества в более «отсталых», чем Бельгия, странах активнее защищать свои права.