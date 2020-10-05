Понедельник, 5 октября 2020, 19:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Фламандские зеленые протолкнули в правительство Бельгии трансгендера

05 октября
18:01 2020
Версия для печати

Впервые в Евросоюзе, в Бельгии, на должность вице-премьера назначена женщина-трансгендер, сообщает The Brussels Times.

Комментируя формирование на прошлой неделе правительства страны, издание пишет: «Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Она же получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации». По специальности вице-премьер – гинеколог. По ее мнению, то, что она попала в правительство, подтолкнет представителей ЛГБТ-сообщества в более «отсталых», чем Бельгия, странах активнее защищать свои права.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,84–0,11%
EUR19,85+0,48%
GBP21,84+0,24%
UAH0,59–0,26%
RON4,07+0,36%
RUB0,22–0,20%

Курсы валют в MDL на 05.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд