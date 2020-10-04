В городе Окница Игорь Додон встретился с местными жителями и рассказал им об основных положениях своей предвыборной программы. Он поблагодарил горожан за озвученные вопросы, которые в основном касались социальных проблем, рабочих мест, развития инфраструктуры, и рассказал о решении создать промышленную платформу, что поможет привлечь инвестиции и придать серьезный импульс развитию всего севера Молдовы. Завершающим пунктом поездки стало село Бырнова Окницкого района. «Был рад пообщаться с несколькими десятками людей, пришедших спросить о том, что их волнует. Обменялись мнениями о самом важном, и я отметил хорошую информированность наших людей и их искреннее желание жить в стране и сделать ее лучше. Рассказал им о достижениях нашей команды в социальной политике, развитии национальной экономики, укреплении государственности и других важнейших сферах. Заверил селян в том, что реализация национальных проектов продолжится, невзирая на пандемию, кризис и другие сложности», – отметил глава государства.