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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове продолжится реализация национальных проектов

В Молдове продолжится реализация национальных проектов
04 октября
22:41 2020
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В городе Окница Игорь Додон встретился с местными жителями и рассказал им об основных положениях своей предвыборной программы. Он поблагодарил горожан за озвученные вопросы, которые в основном касались социальных проблем, рабочих мест, развития инфраструктуры, и рассказал о решении создать промышленную платформу, что поможет привлечь инвестиции и придать серьезный импульс развитию всего севера Молдовы. Завершающим пунктом поездки стало село Бырнова Окницкого района. «Был рад пообщаться с несколькими десятками людей, пришедших спросить о том, что их волнует. Обменялись мнениями о самом важном, и я отметил хорошую информированность наших людей и их искреннее желание жить в стране и сделать ее лучше. Рассказал им о достижениях нашей команды в социальной политике, развитии национальной экономики, укреплении государственности и других важнейших сферах. Заверил селян в том, что реализация национальных проектов продолжится, невзирая на пандемию, кризис и другие сложности», – отметил глава государства. 

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