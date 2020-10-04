В селе Гринэуць-Молдова Игорь Додон посетил церковь Покрова Богородицы, которая была практически разрушена в результате сильнейшего пожара в прошлом году. К настоящему моменту каркас здания в основном восстановлен, предстоит достроить купола, крышу, вставить витражи и провести внутреннюю отделку. Здесь же, во дворе церкви, в качестве кандидата в президенты Молдовы Додон побеседовал с жителями села. «Ранее мы оказали помощь в восстановлении церкви, поскольку православная вера – одна из основ нашей государственности, а защита традиционных ценностей является одним из семи ключевых пунктов моей предвыборной платформы. Кроме того, поддержка сёл Молдовы была и будет приоритетным направлением работы нашей команды. Мы продолжим ремонт дорог, водоснабжение, газификацию, уличное освещение, утилизацию мусора. Мы откроем рабочие места на базе региональных индустриальных платформ, восстановим учреждения здравоохранения и образования. Без стабильной жизни села нет процветания страны!» – отметил президент Молдовы на своей странице в соцсети.