Сегодня Игорь Додон в качестве кандидата на 2-й президентский срок побывал в ряде населенных пунктов Окницкого района. В селе Корестэуць он посетил аграрное предприятие Евгения Кондрацкого, которое занимается выращиванием фруктов, прежде всего яблок.

«У нас бескрайние яблоневые сады, ухоженные деревья, на которых тяжелыми гроздьями висят вкусные, сочные яблоки – и всё это благодаря замечательным людям, которые как раз в эти дни заботливо собирают богатый урожай фруктов», – поделился своими ощущениями от встречи президент. Додон поблагодарил их за усердие и любовь к родной земле, а также за то, что не отчаялись в этот сложнейший год, омрачённый пандемией, засухой и экономическим кризисом. «Подчеркнул, что мы помогали и будем поддерживать наше сельское хозяйство, несмотря на трудности. Все свои усилия, как и прежде, мы направим на помощь людям», – отметил глава государства.