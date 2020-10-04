Каждый человек мечтает о счастье! Для кого-то это успешная карьера, для кого-то – громкая слава, а для кого-то – Любовь – взаимная и навсегда. Счастье в личной жизни нужно каждому, ведь когда оно есть, и карьера в гору легче летит, и путь к славе не так тернист.

На неделе с 5 по 11 октября Вселенная открывает путь к безоблачному счастью для представителей четырёх зодиакальных созвездий. Кто же эти избранники Вселенной?

ТЕЛЕЦ

Безграничный оптимизм и искреннее дружелюбие, чувственность и неукротимое желание дарить добро будут переполнять Тельцов на грядущей неделе. Все это обеспечит семейным представителям этого знака романтику в отношениях со второй половиной. А свободным Тельцам подарит интересные встречи и возможность открыть свои чувства любимому человеку.

СКОРПИОН

Жизнь Скорпионов будет легка и прекрасна на грядущей неделе. Для семейных представителей этого знака зодиака наступит период пылких страстей и ярких эмоций. Они давно не испытывали ничего подобного! Свободные же Скорпионы будут безмерно обаятельными, чем завоюют особое внимание противоположного пола. Есть шанс встретить родного по духу человека.

СТРЕЛЕЦ

Представителей этого знака зодиака ожидает неделя интересных знакомств. Семейных Стрельцов будет сопровождать страстное желание сделать жизнь второй половинки лучше. Природная доброта и отзывчивость вам в помощь! А вот одиноким Стрельцам удастся избавиться от одиночества. Среди новых знакомых обязательно встретится человек, который заинтересует по-настоящему. Включите свой дар убеждения.

РЫБЫ

Вот кто станет источником света и радости – так это Рыбы! Мощная энергетика сделает их центром притяжения на грядущей неделе. А бьющая ключом любвеобильность приведет к перепадам настроения. Эту нестабильность семейным Рыбам сбалансирует любовь и нежность второй половинки. А одинокие представители этого знака зодиака испытают счастье от встречи с Любовью.