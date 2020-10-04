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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Королевская опера в Лондоне продает картину Хокни, чтобы не разориться

Королевская опера в Лондоне продает картину Хокни, чтобы не разориться
04 октября
21:26 2020
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Лондонская Королевская опера продает картины английского художника Дэвида Хокни, чтобы выжить в условиях пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Едва сводя концы с концами, 22-го октября лондонская Королевская опера, также театр Ковент-Гарден, выставит на аукционе Кристис картину известного английского графика и фотографа Хокни «Сэр Дэвид Уэбстер». По заявлению аукционного дома Кристис, первоначальная стоимость портрета оценивается в $ 14-23 млн. Директор оперы Алекс Берд заявил, что продажа произведения, к сожалению, является единственным выходом из кризисного положения, в котором оказался театр. Мера является необходимостью, чтобы мировые артисты могли однажды еще раз вернутся на подмостки Ковент-Гарден.

Как и прочие общественные места для массовых мероприятий, Королевская опера была вынуждена закрыться в марте месяце из-за нависшей опасности распространения Covid-19. Изображенный на холсте Хонки сэр Уэбстер был директором театра с 1945 по 1970 год.

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