Исходя из сообщений на пресс-конференции, проведенной командой лечащих врачей президента США Дональда Трампа, стало ясно, что политик не в лучшем состоянии.

Ровно за месяц до президентских выборов в США Дональду Трампу диагностировали Covid-19 и госпитализировали. В тот же день действующий президент опубликовал в своем Твиттер-аккаунте сообщение, что чувствует себя удовлетворительно. Позже и его лечащий врач подтвердил, что жизни Трампа ничего не угрожает. Однако из прошедшей сегодня, 4-го октября, пресс-конференции личной бригады медиков политика стало известно, что в его лечении был использован дексаметазон – препарат, применяемый к пациентам, находящимся в критическом положении, направленный на поддержание функционирования легких.

Ухудшение состояния президента США Дональда Трампа вызвало волнения в американском обществе. Группа небезразличных граждан даже пришла с плакатами к военно-медицинскому центру имени Уолтера Рида, где размещен президент, чтобы поддержать его морально. На одном из плакатов говорилось: «Поправляйтесь скорее, г-н президент! Мы за Вас молимся».