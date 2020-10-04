Воскресенье, 4 октября 2020, 22:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

От Covid-19 скончался основатель Kenzo

От Covid-19 скончался основатель Kenzo
04 октября
21:21 2020
Версия для печати

Японский дизайнер и основатель бренда Kenzo Кензо Такада скончался от коронавируса, сообщают французские СМИ.

В возрасте 81 года в американском госпитале Парижа ушел из жизни талантливый японский дизайнер Кензо Такада. Он завоевал обожание парижской индустрии моды своими цветочными принтами и смелыми экспериментами с формой. В 1965 году Такада обосновался во Франции и провел там всю последующую жизнь, посвятив себя карьере в мире моды. Он создал более 8 000 дизайн-проектов и никогда не прекращал прославлять «искусство жить».

Рожденный в 1939 году неподалеку от японского города Осака, Кензо Такада создал в 1970 всемирно известный бренд.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,780,00%
EUR19,660,00%
GBP21,710,00%
UAH0,590,00%
RON4,040,00%
RUB0,210,00%

Курсы валют в MDL на 04.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд