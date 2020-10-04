Японский дизайнер и основатель бренда Kenzo Кензо Такада скончался от коронавируса, сообщают французские СМИ.

В возрасте 81 года в американском госпитале Парижа ушел из жизни талантливый японский дизайнер Кензо Такада. Он завоевал обожание парижской индустрии моды своими цветочными принтами и смелыми экспериментами с формой. В 1965 году Такада обосновался во Франции и провел там всю последующую жизнь, посвятив себя карьере в мире моды. Он создал более 8 000 дизайн-проектов и никогда не прекращал прославлять «искусство жить».

Рожденный в 1939 году неподалеку от японского города Осака, Кензо Такада создал в 1970 всемирно известный бренд.