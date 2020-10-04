Пандемия коронавируса неожиданным образом повлияла на развитие велоспорта. На вело-инфраструктуру в европейских странах было потрачено суммарно более 1 млрд евро.

Бухарест, Брюссель, Лиссабон, Лион, самые разные города Европы вкладываются в активное развитие велосипедного спорта. С начала пандемии по всей Европе было построено около 2 300 км велодорожек. Изоляция спровоцировала многих пересесть из общественного транспорта и комфортабельных личных авто на велосипеды. По данным, собранным руководством итальянского города Милан, если ранее среднее число, проезжающих по главной улице велосипедистов равнялось 1000 человек, то сейчас оно достигло 7000. Париж потратил 20 млн евро на развитие инфраструктуры столичных улиц, чтобы привлечь больше горожан к использованию велосипедов. В Брюсселе появилось 40 км новых велосипедных дорожек.

Многие европейские политики высказываются о пандемии, как о шансе пересмотреть привычный ритм городской жизни и люди охотно поддерживают эту идею, о чем говорит возросший интерес к велосипедам, как способу передвижения.