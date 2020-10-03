На протяжении пяти дней – с 5 по 10 октября – на звездном небосклоне будет царить планетарная напряженность, что не самым благоприятным образом скажется на представителях трёх знаков зодиака. Но… предупрежден – значит вооружен!

Учитывая сложности в рабочей среде или на личном фронте, можно будет откорректировать свои поступки, чтобы минимизировать последствия сложных жизненных ситуаций. Кому же стоит включить режим необходимой осторожности?

Болевые точки ОВНА

В этот период под прицелом окажутся болевые точки Овнов. Ошибки при принятии важных решений нанесут удар не только по репутации представителей этого знака, но и по взаимоотношениям с друзьями и близкими. Овнам придется сдерживать свою агрессию на пути к цели и жестко контролировать эмоции. В пылу споров и ссор нужно как можно раньше сказать себе «Стоп», выдержать паузу и не делать скоропалительных выводов.

Нервозность КОЗЕРОГА

Для представителей этого знака зодиака данный период будет разрывным. Семья и работа, мечты и реальность – их нестыковка выбьет Козерогов из колеи. Негатива и нервозности прибавят непонимание и мощный пресс со стороны близких. Они будут требовать повышенного внимания, а вы будете искать причину напряженных семейных отношений. Только откровенный разговор с родными и большое желание всё исправить помогут переломить ситуацию.

Здоровье СКОРПИОНА

Этот период для представителей этого зодиакального созвездия чреват неприятностями, связанными со здоровьем. У Скорпионов обострится хроника. А кроме того, период будет травмоопасен, потому сведите к нулю любой риск. Любые перегрузки на работе не принесут ничего хорошего – ваших усилий никто не заметит. А каждый мелкий конфликт рискует перерасти во вселенский. Избегайте обид и огорчений – они только усугубят состояние.