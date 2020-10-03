Египет открывает выставку, на которой продемонстрирует дюжину саркофагов, в которых были мумифицированы жрецы и писари из 26-й династии около 2 500 лет назад, передает Reuters.

В августе этого года к югу от Каира археологам удалось обнаружить 59 саркофагов, захороненных в 10-12-метровых колоннах, вместе с 28 статуями древнеегипетского бога Сокара – бога плодородия и покровителя мертвых. По информации от Службы древностей Египта, в обнаруженных саркофагах были мумифицированы жрецы, советники и писари из 26-й династии. Археологическая миссия, обнаружившая захоронения, работает с 2018 года. Миссия продолжит заниматься исследованием саркофагов до открытия выставки в Большом Египетском музее, которая намечена на следующий год.