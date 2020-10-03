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Газета "Кишиневские новости"

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Пинг-понг санкциями между ЕС и Белоруссией

03 октября
21:46 2020
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ЕС и Белоруссия ввели санкции друг против друга, на фоне напряженного спора о правомерности итогов президентских выборов, сообщает ВВС.

ЕС утверждает, что результаты президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе, были сфальсифицированы. По данным ЦИК победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко, получив более 80% голосов избирателей. В пятницу ЕС объявил о введении санкций против 40 политиков из окружения Лукашенко. Ограничительные меры в отношении «перечисленных» включают запрет на пересечение границ европейских государств и заморозку активов указанных лиц. В тот же день Белоруссия заявила об ответных мерах, однако не стала уточнять против каких конкретно лиц ЕС будут введены санкции.

Среди попавших под санкции Союза оказались министр внутренних дел Юрий Караев и командир СОБРа Александр Быков, которого ЕС обвинил в «насилии над мирными демонстрантами». По информации новостного агентства AFP, Лукашенко не был включен в список лиц, против которых ввели санкции, в надежде, что президент пойдет на диалог с ЕС.

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