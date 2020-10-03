После новых вспышек коронавируса в Англии, власти приняли решение ужесточить изоляционные меры на севере страны, передает Reuters.

Теперь встречаться дома с друзьями из соседних районов официально будет считаться преступлением в округе английского города Ливерпуль, а также городах: Хартлпул, Мидлсбро, Уоррингтон. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что новые меры были необходимостью, спровоцированной повальным заражением Covid-19 студентов Нортумбрийского университета. Ужесточенные меры также касаются и питейных заведений, которые вновь оказались закрыты почти на трети территорий Великобритании.

В пятницу Минздрав Королевства опубликовал данные о 6 968 новых заболевших. На почве очередного скачка заражений, Германия предостерегает своих граждан о рисках в случае поездки в Шотландию и северную Англию.