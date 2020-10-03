В результате шторма «Алекс», обрушившегося на юг Франции и северо-запад Италии, погиб, по меньшей мере, один человек и 19 пропали, передает ВВС.

Несколько деревень южного города Франции Ницца пережили самые разрушительные наводнения за современную историю из-за мощного шторма «Алекс». В северной Италии реки вышли из берегов и были разрушены дороги и мосты. В результате ненастья, погиб один мужчина – итальянский пожарный. Несколько деревень итальянского региона Пьемонт были отрезаны от дорожного сообщения и оказались затоплены. Тысячи спасательных бригад были направлены на помощь пострадавшим. 11 человек пропали на территории Италии, еще 8 – во Франции.

По заявлению французского метеорологического агентства, за сутки выпало 450 мм осадков, что представляет собой эквивалент 4 месяцев дождей в это время года. Скорость ветра, вызванного штормом «Алекс», достигла 180 км/ч.