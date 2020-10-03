Онлайн-площадка для краткосрочной аренды частного жилья Airbnb запретит аренду жилья на одну-две ночи в Хэллоуин в США и Канаде, сообщает ВВС.

Хэллоуин – кельтский праздник урожая и всех святых, традиционно отмечаемый 31-го октября, ежегодно становится поводом для масштабных вечеринок в США и Канаде. Опасаясь очередных вспышек заражения коронавирусом, платформа Airbnb запретила аренду жилья в ночь на Хэллоуин. Представитель компании заявил, что фирма покроет все убытки за пропавшие брони и горячая линия будет доступна в праздничные выходные для разъяснения всех возникших вопросов.

Компания планирует тщательно отслеживать возможное нарушение нововведенного запрета и, в случае организации тайных вечеринок, примет меры, включая обращение к правоохранительным органам.