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Газета "Кишиневские новости"

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Airbnb запретит аренду в Хэллоуин

Airbnb запретит аренду в Хэллоуин
03 октября
20:31 2020
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Онлайн-площадка для краткосрочной аренды частного жилья Airbnb запретит аренду жилья на одну-две ночи в Хэллоуин в США и Канаде, сообщает ВВС.

Хэллоуин – кельтский праздник урожая и всех святых, традиционно отмечаемый 31-го октября, ежегодно становится поводом для масштабных вечеринок в США и Канаде. Опасаясь очередных вспышек заражения коронавирусом, платформа Airbnb запретила аренду жилья в ночь на Хэллоуин. Представитель компании заявил, что фирма покроет все убытки за пропавшие брони и горячая линия будет доступна в праздничные выходные для разъяснения всех возникших вопросов.

Компания планирует тщательно отслеживать возможное нарушение нововведенного запрета и, в случае организации тайных вечеринок, примет меры, включая обращение к правоохранительным органам.

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