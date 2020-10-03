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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Музыканты Нью-Йорка: с Бродвея – на улицы

Музыканты Нью-Йорка: с Бродвея – на улицы
03 октября
20:31 2020
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Пандемия всерьез ударила по малому бизнесу во всех странах. С марта месяца Нью-Йоркские джаз-клубы были закрыты на карантин, и музыканты, еще недавно выступавшие на Бродвее, были вынуждены уйти играть… в парки.

Джаз музыкант Кейт Амрин рассказала ВВС, каково было спуститься с подмостков многочисленных шоу на Бродвее, чтобы выступать на улице. Уровень дохода профессиональных музыкантов упал до пожертвований прохожих. Пандемия заставила многих выпускников консерваторий задаться вопросом, как именно зарабатывать во время карантина – выступать на улице или записывать свою музыку в домашней студии. Большинство выбирает первый вариант, к радости многих уставших от изоляции горожан, потому что все парки Нью-Йорка оказались переполнены музыкантами, репетирующими или сочиняющими музыку. Каждый вечер в одном из скверов можно послушать мини-концерты.

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