Это разработка ученых из Йельского университета в США. Ткань, хорошо пропускающая воздух, способна реагировать на изменения внешней среды – становиться то мягче, то жестче. Эту реакцию обеспечивают особые волокна, изготовленные из специального сплава, обладающего памятью формы. А в качестве датчиков, сигнализирующих об изменении внешних условий, выступают покрывающие ткань проводящие чернила.

Разработчики уже видят сферы, где может найти применение новинка: изготовление высокотехнологичной одежды, роботизированных парашютов и различных товаров для путешествий, пишет портал «IoT Daily».