Суббота, 3 октября 2020, 20:31

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В США создали ткань, реагирующую на внешние условия

03 октября
19:16 2020
Версия для печати

Это разработка ученых из Йельского университета в США. Ткань, хорошо пропускающая воздух, способна реагировать на изменения внешней среды – становиться то мягче, то жестче. Эту реакцию обеспечивают особые волокна, изготовленные из специального сплава, обладающего памятью формы. А в качестве датчиков, сигнализирующих об изменении внешних условий, выступают покрывающие ткань проводящие чернила.

Разработчики уже видят сферы, где может найти применение новинка: изготовление высокотехнологичной одежды, роботизированных парашютов и различных товаров для путешествий, пишет портал «IoT Daily».   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,780,00%
EUR19,660,00%
GBP21,71–0,02%
UAH0,590,00%
RON4,040,00%
RUB0,210,00%

Курсы валют в MDL на 03.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд