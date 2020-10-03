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Газета "Кишиневские новости"

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В Израиле нашли новый способ спасать тяжелых больных коронавирусом

03 октября
19:11 2020
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Специалисты израильской биотехнологической компании «Analybex Therapeutics» в сотрудничестве с медиками одной из иерусалимских клиник разработали препарат, способный излечить даже безнадежных больных коронавирусом. Препарат создан на основе клеток, полученных от здоровых людей и обработанных особым образом.

Нередко инфицированные пациенты гибнут от того, что их иммунная система начинает работать слишком активно и атакует собственный организм. У медиков это получило название «цитокиновый шторм». Так вот новый препарат нейтрализующе действует на перевозбужденный иммунитет и гасит этот шторм.

Клинические испытания проводились с участием пятерых больных коронавирусом, находящихся в особо тяжелом состоянии, у двоих оно считалось критическим. Все они благополучно излечились и были выписаны из больницы. Такой же отличный результат новый препарат показал и при лечении тяжелых случаев сепсиса, то есть он может применяться во всех ситуациях, когда больным угрожает цитокиновый шторм, а это целый ряд тяжелых паталогий, сообщает 9tv.co.il.

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