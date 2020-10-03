В течение прошедшего дня, 3 октября, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летний мужчина из Кишинева, 61-летняя женщина из Кишинева, 60-летняя женщина из АТО Гагаузия, 71-летняя женщина из Дондюшанского района, 67-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 70-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Оргеевского района, 55-летний мужчина из Яловенского района, 62-летняя женщина из Кишинева. На вечер 3 октября 40475 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1353 человека умерли от инфекции.