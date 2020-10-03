Премьеру нового фильма о легендарном Джеймсе Бонде снова отложили, передает ВВС.

Фанатам бондианы придется подождать еще немного, чтобы насладиться зрелищными приключениями агента на службе у Ее Величества. Последний фильм No Time To Die уже переносили с апреля на ноябрь в связи с пандемией. К сожалению, последняя публикация на официальном сайте фильма сообщает, что премьера вновь перенесена уже на 2 апреля 2021 года.

В новом фильме No Time To Die Дэниел Крейг в последний раз облачится в смокинг агента 007. На этот раз официальной музыкальной темой фильма стала одноименная песня популярной певицы Билли Айлиш. Клип на песню с фрагментами из нового фильма о Джеймсе Бонде можно уже найти в сети.