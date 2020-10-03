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Газета "Кишиневские новости"

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Фанаты бондианы увидят последние приключения 007 только в 2021

Фанаты бондианы увидят последние приключения 007 только в 2021
03 октября
18:31 2020
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Премьеру нового фильма о легендарном Джеймсе Бонде снова отложили, передает ВВС.

Фанатам бондианы придется подождать еще немного, чтобы насладиться зрелищными приключениями агента на службе у Ее Величества. Последний фильм No Time To Die уже переносили с апреля на ноябрь в связи с пандемией. К сожалению, последняя публикация на официальном сайте фильма сообщает, что премьера вновь перенесена уже на 2 апреля 2021 года.

В новом фильме No Time To Die Дэниел Крейг в последний раз облачится в смокинг агента 007. На этот раз официальной музыкальной темой фильма стала одноименная песня популярной певицы Билли Айлиш. Клип на песню с фрагментами из нового фильма о Джеймсе Бонде можно уже найти в сети.

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