Накануне заседания ЦИК об открытии избирательных участков за рубежом пять молдавских политиков, участвующих в президентской гонке, отправили открытое письмо мировому сообществу о «фальсификации выборов Додоном и ПСРМ». Как известно, на следующий день ЦИК приняла решение об открытии участков за границей, и суть этого решения полностью опровергла содержание «письма пяти».

Но далее произошло то, что можно было бы назвать нанесением предательских ударов «своих» в спину лидера ПДС. Часть политиков поняли, что они совершили ошибку, подписав алармистский, но не основанный на реальных фактах документ, и что Майя Санду их просто использовала в своих целях и в рамках сценария, который она согласованно осуществляет с определенными силами на Западе.

В принципе то, что затея с письмом была ошибкой и, в общем-то, откровенной глупостью, было ясно с самого начала. Авторы письма оказывались в ситуации людей, которые позвали весь мир тушить пожар, которого не было. И поскольку это было не первое заявление лидера ПДС, а пожара опять нет, то результатом действий оказалось формирование недоверия. То есть, был достигнут обратный эффект.

Кроме того, возникло подозрение, что «письмо пяти» — это ситуация, когда «вор кричит: «Держи вора!». На самом деле, ЦИК создал для сторонников Майи Санду, находящихся в странах Запада, больше возможностей (участков) для голосования. И теперь активисты ПДС, например, в Италии займутся организованным подвозом молдавских мигрантов в города, где будут открыты участки. Но именно в этом обвинялись оппоненты ПДС – социалисты и Игорь Додон.

Словом, идея письма, как ее не рассматривай, была стратегической ошибкой штаба ПДС и лидера партии.

Поскольку кандидаты других политформирований, которых привлекли для подписания обращения, быстро поняли, что их использовали, то они стали все валить на Майю Санду.

Претендент на президентское кресло от ЛДПМ Тудор Делиу, после того как стало известно решение ЦИК, открестился от фальсификаций. Он заявил, что «не согласен с криками о том, что выборы уже сфальсифицированы». По его более обдуманному мнению, «некоторые конкуренты на выборах делают это преднамеренно, чтобы оправдать свое поражение». Разумеется, эти «некоторые» и есть Майя Санду.

Перевел стрелки на лидера ПДС и Ренато Усатый. Он рассказал, что не выступает единым фронтом на выборах с Майей Санду, Дорином Киртоакэ, Октавианом Цыку и Тудором Делиу, и что он только высказался « против фальсификаций». Но разве существовал в мире хоть один политик, который бы перед выборами признался в том, что он выступает за фальсификации? То есть Усатому пришлось признать, что «масло масляное». Чтобы оправдать себя лидер «Нашей партии» раскрыл, что инициатором затеи была Майя Санду. В принципе, это тоже является «секретом полишинеля». Ранее ни сам Ренато Усатый, ни Тудор Делиу, ни Октавиан Цыку, ни Дорин Киртоакэ не отличались склонностью к написанию обращений и деклараций. Они предпочитали действия. Усатому приписывают, например, организацию слива нечистот у офиса одной из партий, Цыку прерывал заседания парламента, в одиночку захватив трибуну и никого к ней не подпуская. Киртоакэ отвозил землю с бессарабской землей в Бухарест, устраивал пьянки в гаражах под группу «Любэ». А вот писание писем у многих в Молдове ассоциируется именно с Майей Санду. Поэтому, когда лидер «Нашей Партии» рассказал, что к нему пришел накануне с письмом (на английском языке?) Сергей Литвиненко, и он просто подписал его, все стало на свои места. В общем, это — проделки Майи Санду, а не коллективная озабоченность группы молдавских политиков. Правда, в этой ситуации Ренато Усатый тоже не выглядит респектабельно. Лидер ПДС не приехала к нему лично, чтобы обсудить документ с «братом по оружию», а прислала гонца-«панандопуло».

Однако главная атака на затею Майи Санду с «письмом пяти» исходила от тех, от кого она могла меньше всего ее ожидать. Удар в спину нанесли родные «энпэошники», гражданские активисты, главная опора Майи Санду на выборах .

Promo-LEX, неправительственная организация с западным финансированием, которая ведет тщательный мониторинг выборов, выступила с новым отчетом. Комментируя его, программный директор ассоциации Promo-LEX Павел Постикэ, заявил, что принятое ЦИК решение является самым обоснованным и понятным за всю историю, с тех пор, как участки начали открываться за пределами дипломатических миссий. «Наконец-то, ЦИК прислушалась к предложениям гражданского общества, использовав более математический и аполитичный подход при открытии участков», — сказал эксперт.

Так Promo-LEX окончательно разоблачил Майю Санду. И теперь «письмо пяти» — это не более чем грязная инсинуация, дезинформация и обман мирового общественного мнения. Постыдная акция. А ЦИК приняла лучшее за всю историю молдавских выборов решение.

Будем надеться, что из комедии с «письмом пяти» все извлекут уроки. И за рубежом нашей страны, и местные политики. И, главное, сделает выводы сама лидер ПДС. Если она хочет добиться на выборах победы, ей нужно разрушить тот образ, который ею же и сформирован (или с помощью советников по стратегическим вопросам). Этот образ ясно нарисовал лидер народного движения Antimafie Серджиу Мокану. «Опасно выбирать «отличницу» Майю Санду — сухую траву, из которой ничего не вырастет. Она — человек, который, вероятно, в своей жизни писал только доносы и диктанты, а также сочинения. Ничего более», — утверждает Мокану.

И, кажется (возможно, мы даже ошибаемся), появились признаки, что «отличница» извлекает уроки из допущенных ошибок. На пресс-конференции, посвященной вступлению в избирательную кампанию, Майя Санду произнесла неплохую речь, не казенную и продуманную. И даже обратилась к избирателям на русском языке (чего не сделаешь ради высокой должности!).

«Я не идеальна, но мне не все равно», — заявила Майя Григорьевна. Избиратели это давно поняли и знают. И им, конечно, тоже не все равно.

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