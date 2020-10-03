Добрая Майя Санду собрала вокруг себя добрых людей, чтобы отправится в добрый путь по направлению к мягкому и пушистому президентскому креслу. Добрые люди хвалили Майю за будущие добрые дела, а Майя Санду одобряла поддержку добрых людей. Но в эту добрую политическую атмосферу закралась недобрая мысль.

Несколько лет назад добрая самаритянка Майя Санду подружилась с не менее добрым Андреем Нэстасе. Для доброго дела ничего не жалко, поэтому эти двое добрых людей соединились в добротный политический союз. На президентских выборах 2016 г. замечательная Майя Санду попросила не менее замечательного Андрея Нэстасе уступить ей место в кандидаты от имени союза. И случилось так, что благодушная Майя по-доброму проиграла выборы.

На следующих президентских выборах 2020 г. порядочный Андрей ласково вспомнил не менее порядочной Майе об их уговоре, согласно которому пришла его очередь стать путным кандидатом от имени политического союза. Но добрая Майя никак не смогла вспомнить условия их крепкого уговора. Добрая Майя заявила, что именно она должна стать президентом, чтобы сделать стране добро.

Простите за крамольную мысль: чтобы сделать добро людям этой страны, надо обязательно стать президентом?