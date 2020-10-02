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Газета "Кишиневские новости"

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В Нагорном Карабахе воюют оплаченные Турцией сирийские боевики

02 октября
23:01 2020
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На фоне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе, была проведена переброска сирийских наемников из Турции в Азербайджан. Информацию подтвердило военное ведомство США.

По заявлению представителя Пентагона, между Турцией и Азербайджаном были зарегистрированы десятки авиарейсов, перевозивших сотни боевиков. Командиры протурецкой Сирийской национальной армии предоставили СМИ информацию, что в Нагорном Карабахе действительно воюют наемники. Еще 70 000 сирийских бойцов, которым Турция готова оказать финансовую поддержку, находятся в состоянии мобилизационной готовности. Тем не менее, турецкие власти и МИД Азербайджана опровергли обвинения Армении в привлечении наемников Азербайджаном.

Напомним, что конфликтная ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27-го сентября, после сообщения Азербайджаном об обстреле его позиций на линии разграничения. Было объявлено контрнаступление.

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