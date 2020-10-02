На фоне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе, была проведена переброска сирийских наемников из Турции в Азербайджан. Информацию подтвердило военное ведомство США.

По заявлению представителя Пентагона, между Турцией и Азербайджаном были зарегистрированы десятки авиарейсов, перевозивших сотни боевиков. Командиры протурецкой Сирийской национальной армии предоставили СМИ информацию, что в Нагорном Карабахе действительно воюют наемники. Еще 70 000 сирийских бойцов, которым Турция готова оказать финансовую поддержку, находятся в состоянии мобилизационной готовности. Тем не менее, турецкие власти и МИД Азербайджана опровергли обвинения Армении в привлечении наемников Азербайджаном.

Напомним, что конфликтная ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27-го сентября, после сообщения Азербайджаном об обстреле его позиций на линии разграничения. Было объявлено контрнаступление.