Как известно, планета задыхается от пластиковых отходов. И несмотря на призывы экологов и меры, предпринимаемые правительствами разных стран, улучшить ситуацию пока не удается. В мировом океане уже существуют целые острова из пластикового мусора. И как считают эксперты, через двадцать лет объем таких отходов может составить по полсотни килограммов на каждый метр побережья планеты, что втрое больше, чем сегодня.

В связи с этим ученые постоянно ищут решения проблемы. И вот исследователям из США и Британии удалось создать фермент, который жадно поглощает пластик. Новое вещество уже окрестили суперферментом. Это соединение ДНК двух бактерий, в разное время найденных на японских свалках. Бактерии с завидным аппетитом уничтожали пластиковые отходы. Ученые объединили ДНК обеих бактерий, в результате получился фермент, действующий в шесть раз быстрее, чем его предшественники. И это может стать огромным шагом вперед в утилизации пластикового мусора и сделать нашу планету немного чище, передает CNN.