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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Американский город выставляет на продажу лебедей

Американский город выставляет на продажу лебедей
02 октября
20:56 2020
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Американский город Лейкленд столкнулся с проблемой: лебеди, обитающие в городских парках, так размножились, что их стало трудно прокормить. Популяция достигла восьмидесяти птиц, они начали воевать за обладание территорией и даже выходить на улицы, где их сбивают автомобили.

В общем, власти города решили продать половину птиц. За каждого лебедя просят четыреста долларов, рыночная цена гораздо выше. Продавать птиц будут только тем покупателям, которые располагают просторным водоемом на приусадебном участке, это администрация обязательно заранее проверит, сообщает CNN.

Как считают в муниципалитете, после продажи части птиц оставшимся можно будет обеспечить лучшие условия для жизни.

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