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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду явилась к старту избирательной кампании в сопровождении охранников

02 октября
16:41 2020
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На мероприятии по случаю старта избирательной кампании за спиной кандидата ПДС был замечен Георге Иким – охранник, который сопровождает Майю Санду на всех публичных акциях, включая протесты 2019 года и избирательную кампании в Хынчештах.

– Я никого не боюсь, но это правда, что у меня есть госохрана. Это законно и является советом партнеров, если хотите, международного уровня. Они порекомендовали оставить охрану, потому что есть определенные риски, особенно в избирательный год, – сказала Санду в марте 2020 годы, выступая на телеканале TV8.

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