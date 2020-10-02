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Газета "Кишиневские новости"

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У спорта в Молдове есть будущее благодаря поддержке Игоря Додона

02 октября
16:16 2020
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– Молдавские спортсмены рядом с Игорем Додоном. Он постоянно нам помогал, помогает и поддерживает спорт в Молдове. Мы думаем, что благодаря Игорю Додону у спорта в нашей стране есть будущее, и спортсмены не будут вынуждены уезжать за границу, чтобы представлять другие страны, – заявила Цымбаларь.

В мероприятии, на котором было объявлено о начале избирательной кампании и представлена платформа кандидата Игоря Додона, приняли участие спортсмены, мэры, аграрии, предприниматели.

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