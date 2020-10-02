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Газета "Кишиневские новости"

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Влах: Игорь Додон идет на выборы с прогрессивной платформой

Влах: Игорь Додон идет на выборы с прогрессивной платформой
02 октября
12:56 2020
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Молдова нуждается в лидере с профессиональной командой, который не боится взять на себя всю ответственность за будущее страны, заявила башкан Гагаузии Ирина Влах в ходе официального старта предвыборной кампании кандидата Игоря Додона.

По ее словам, мы все нуждаемся стабильности и процветающей стране, а для того, чтобы преодолеть кризис, Молдове необходим такой лидер как Игорь Додон.

Ирина Влах выразила уверенность, что приоритеты кандидата Игоря Додона разделяют большинство граждан.

Отметим, что в основе избирательной платформы кандидата Игоря Додона лежат такие принципы как: 1. Забота о людях. 2. Комфортный город и современные деревни. 3. Устойчивая экономика. 4 Защита и укрепление государственности. 5. Внутренняя политика. 6. Сбалансированная внешняя политика. 7. Сохранение христианских и традиционных ценностей.

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