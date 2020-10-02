Молдова нуждается в ответственной и взвешенной политике. За последние годы наша страна столкнулась с множеством вызовов, таких как падение олигархического режима, мировая эпидемия COVID-19 и самая сильная засуха за всю историю нашей страны.

Теперь граждане Молдовы заслуживают более спокойной и процветающей жизни. С таким посланием кандидат на должность президента Молдовы Игорь Додон дал старт своей избирательной кампании. Игорь Додон представил семь столпов, на которых он будет основываться:

1. Забота о людях.

Мы выступим с конкретными предложениями, учитывая наш опыт последних лет, касающийся социальной политики, медицины, образования.

2. Комфортный город и современные деревни.

Мы продолжим работы по водоснабжению и строительству канализационных систем, уличному освещению, модернизации инфраструктуры, уборке населенных пунктов.

3. Устойчивая экономика.

У нас в команде есть сильные экономисты, мы можем предложить новый подход для сельского хозяйства, мы внедрим промышленные платформы по всей стране и предлагаем амбициозный план по цифровизации страны.

4. Защита и укрепление государственности.

Мы счастливый народ, у которого есть своя страна. В мире тысячи народов, но только у нескольких сотен есть суверенная и независимая страна. Мы должны сохранять независимость и передать ее нашим потомкам. Здесь же мы говорим о решении приднестровской проблемы.

5. Внутренняя политика.

Здесь речь идет о конституционной реформе, я уже предложил снизить число депутатов парламента и запретить политический туризм. Мы предложим реформу юстиции сразу после того как получим заключение внешних партнеров.

6. Взвешенная внешняя политика.

Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Мы продолжим внедрять Соглашение об ассоциации с ЕС, восстановим стратегическое партнерство с Российской Федерацией, будем развивать наши отношения в рамках СНГ и наш статус наблюдателя в Евроазиатском союзе, у нас будут хорошие отношения с соседями – Украиной и Румынией и мы будем развивать стратегические партнерства с США, Китаем, Турцией и т.д.

7. Сохранение христианских и традиционных ценностей.

Молдова – это страна, в которой 95-96% населения являются православными христианами. Нет другой страны в мире с такой большой долей верующих. Для нас нежелательны те ценности, которые пытается кто-то продвигать в Молдове, инфицировать ими нас. Сохранение традиционных ценностей, традиционной семьи – один из базовых столпов для развития страны.

Видео: https://www.facebook.com/watch/live/?v=355882542424176&ref=watch_permalink