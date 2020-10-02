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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британские ученые: от гипертонии и диабета страдает мозг

02 октября
12:11 2020
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Исследовательская группа из Оксфордского университета изучила данные двадцати двух тысяч человек, мозг которых был обследован с помощью магнитно-резонансной томографии. Результаты сканирования были сопоставлены с данными добровольцев.

Ученые выяснили, что чем выше были показатели артериального давления пациентов, тем ниже их мыслительные способности. Правда, касалось это только людей, чей возраст колебался между 44 и 70 годами. А вот у тех испытуемых, кто был старше семидесяти лет, такой зависимости не наблюдалось.

Подобные же результаты отмечались и у пациентов, страдающих диабетом второго типа. Правда, в этом случае снижение умственной деятельности было незначительным. Несмотря на это, исследователи считают, что, если изменения в мозгу начались, с годами они могут усилиться. И в случае своевременного обнаружения патологий и раннего начала лечения в среднем возрасте можно уменьшить риск возникновения деменции в старости, сообщает «Science Alert».       

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