Об этом глава администрации США сам написал на своей странице в социальной сети. Он сообщил, что вместе с супругой Меланией уходит на карантин, и выразил уверенность, что процесс выздоровления будет быстрым и успешным.

Скорее всего, Дональд Трамп и его жена заразились от одной из советниц президента США, у которой был обнаружен коронавирус. Она сопровождала президента во время двух его предвыборных поездок, сообщает BBC.

При этом ряд средств массовой информации цитирует врача при Белом доме Шона Конли, который пояснил, что Дональд и Мелания Трамп чувствуют себя хорошо и президент в полной мере продолжит выполнять свои обязанности. Медики ведут постоянное наблюдение за состоянием супругов Трамп.