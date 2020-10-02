Медикам давно известно, что у некоторых людей врожденный пониженный уровень иммунитета. Американская компания «Regeneron» разработала препарат, способный служить альтернативой способности человека сопротивляться болезням.

Это своеобразный коктейль из антител, показавший в ходе клинических испытаний свою эффективность в борьбе с коронавирусом. В испытаниях участвовали пациенты с легкой формой инфекции, проходящие лечение амбулаторно. По сообщению разработчиков, коктейль, представляющий собой сыворотку, содержащую антитела, способствовал быстрому сокращению количества вирусов в организме и исчезновению симптомов у пациентов. Особенно ярко действие коктейля проявилось у больных, у которых собственный природный иммунитет был сниженным, передает ТАСС.

В компании считают, что их препарат может рассматриваться как альтернатива естественному иммунитету организма.