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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США испытали коктейль из антител против коронавируса

02 октября
12:06 2020
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Медикам давно известно, что у некоторых людей врожденный пониженный уровень иммунитета. Американская компания «Regeneron» разработала препарат, способный служить альтернативой способности человека сопротивляться болезням.

Это своеобразный коктейль из антител, показавший в ходе клинических испытаний свою эффективность в борьбе с коронавирусом. В испытаниях участвовали пациенты с легкой формой инфекции, проходящие лечение амбулаторно. По сообщению разработчиков, коктейль, представляющий собой сыворотку, содержащую антитела, способствовал быстрому сокращению количества вирусов в организме и исчезновению симптомов у пациентов. Особенно ярко действие коктейля проявилось у больных, у которых собственный природный иммунитет был сниженным, передает ТАСС.

В компании считают, что их препарат может рассматриваться как альтернатива естественному иммунитету организма.     

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