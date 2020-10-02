Сегодня Православная Церковь отмечает день Святого благочестивого Игоря, великого князя Черниговского и Киевского – день ангела-хранителя Игоря Додона, о чем он написал в соцсетях.

«Святой благочестивый Игорь прославился своей мученической жертвой, которой он искупил грех внутренних конфликтов в Древней Руси, став символом смирения и мира.

Поздравляю всех христиан, нареченных, как и я, в честь Святого благочестивого князя Игоря. Желаю Республике Молдова и всем православным народам мира и процветания», – обратился к читателям поста президент Молдовы.