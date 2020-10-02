Экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский напомнил послам ряда европейских стран об их собственном заявлении, в котором говорится о необходимости проведения честных и справедливых выборов. Муравский даже привел цитату, в которой говорится, что для этого необходимо «создание равных условий для кандидатов для выражения ими своих позиций в СМИ».

«А теперь посмотрим:

1. Заявление одного из ведущих европейских политиков, в недавнем прошлом высокого европейского функционера в поддержку одного из кандидатов.

2. Затем репортаж на Euronews, носящий откровенную агитационный характер в пользу одного из кандидатов.

3. Теперь откровенно клеветническая статья в известнейшей на Западе газете, направленная из-за поворота против одного из кандидатов.

Я так понимаю, что именно это надо рассматривать как образец объективного информирования избирателей?» – иронично поинтересовался Муравский.